Einmal die Seele baumeln lassen

Die von ihrer Länge her überschaubare Tour startet am Wanderparkplatz in Stublang in der Nähe der Abzweigung der Straße nach Uetzing, von wo aus die Infotafel T 2562 nicht weit entfernt ist.

Da die Rundwanderung fast ausschließlich auf befestigten Wegen verläuft, ist sie gerade auch bei Witterungsperioden gut geeignet, bei denen bei anderen Touren mit schlammigen oder morastigen Passagen gerechnet werden muss.

Der Streckenverlauf

Man orientiert sich zu Beginn am Keltenweg K, der nach etwa 100 Metern entlang der Ortsverbindungsstraße nach Uetzing rechts abzweigt. Anfangs geht es stetig bergauf. Auf einem Feldweg erreicht man bald ein Kreuz mit einer schönen Sitzgruppe. Von dort führt ein ansprechender Pfad unterhalb des Bergrückens mit dem "Sulligknöcklein" in herrlicher Natur mit schönen Ausblicken auf den Lautergrund weiter.

Nachdem sich oberhalb von Frauendorf der Gottesgartenweg hinzugesellt hat, ist es bis zu Tafel 2584 nicht mehr weit. Von dort bringt einen der gelbe Punkt links auf die Hochfläche. Hier sticht dem Wanderer nach kurzer Zeit ein baumbestandener Hügel ins Auge, das so genannte Sulligknöcklein. Letzteres ist nicht nur vom Namen her bemerkenswert. Neben der herrlichen Aussicht sollte man sich hier unbedingt die Zeit für eine Rast nehmen, bieten sich dem Wanderer doch gleich mehrere urgemütliche Sitzgelegenheiten an, die zum Ausruhen, Entspannen oder zu einer Vesper einladen.

Einkehrmöglichkeiten

Setzt man die Wanderung fort, so gelangt man auf dem gut befestigten Weg in einer weiterhin tollen Umgebung nach Uetzing, wo gleich mehrere absolut empfehlenswerte Einkehrmöglichkeiten bestehen. Den restlichen Abschnitt ab der Ortsmitte in Uetzing leitet der senkrechte blaue Strich den Wanderer erst im Ort am Bach entlang und später auf der straßenabgewandten Seite des Tals nach Stublang zurück. Dort empfehlen sich ebenfalls Schmankerln der fränkischen Braukunst und Küche für eine Brotzeit.