Einmal die Monstranz küssen

Nach alter Tradition feiert die katholische Kirchengemeinde Kronach auch in diesem Jahr, vom 20 bis 27. Januar, die Sebastians-Oktav - unter anderem in der Kreuzbergkapelle. Der Kapellenbau geht auf ein Gelübde der Kronacher Bürger zurück, welches sie im Jahre 1634 für das Ende der Pest abgelegt hatten. Der kleine Sakralbau ist aus diesem Grund den beiden "Pestheiligen" Sebastian und Rochus geweiht.

Beim Besuch der Andacht werden bei manch älteren Bürgern die Erinnerungen an die eigene Kindheit wieder wach. Zum Beispiel an den anstrengenden Fußmarsch auf den Kreuzberg, besonders bei hohem Schnee und eisiger Kälte. Oftmals durchnässt stand man eng gedrängt in den Gängen, denn das Kirchlein war zu klein für die vielen Besucher.

Nach dem Ende der Andacht verließ jedoch kaum einer das Gotteshaus, denn es schloss sich ein Brauch an, der heute in dieser Form nicht mehr praktiziert wird. Alle Gläubigen warteten darauf, dass sich der Pfarrer und die Ministranten abermals im Chorraum einfanden. Nachdem die hölzerne Kommunionbank geschlossen war, knieten an ihr die Gläubigen nieder, um - einer nach dem anderen - die vom Pfarrer dargebotene Reliquien-Monstranz zu küssen.

Diese "goldene Monstranz mit ihren Edelsteinen" beeindruckte nicht nur die Kinder. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass sie bereits 300 Jahre alt ist und von einem Bürger aus Brünn (Brno) in Mähren gestiftet wurde.

Von Tschechien nach Kronach

Wie aber kommt ein Bürger aus Brünn in Mähren/Tschechien dazu, für die Kreuzbergkapelle eine Monstranz zu stiften? Zur Beantwortung dieser Frage führt der Name und der Beruf des Stifters: "Matthes Auerhammer, Häfner". Die Auerhammers waren über mehrere Generationen in Kronach ansässig und übten das Häfner-/Töpferhandwerk aus. Ursprünglich im mittelfränkischen Pappenheim beheimatet, ist die Familie seit 1599 in Kronach nachweisbar.

Matthäus Auerhammer wurde am 10. August 1672 als Sohn des Johann Valentin Auerhammer, eines Häfners, und seiner Ehefrau Katharina in Kronach geboren. Er war somit ein Kronacher Bürgersohn, der von Jugend an die Kreuzbergkapelle und das damit verbundene Brauchtum kannte. Als Sohn eines Häfners wäre es naheliegend gewesen, dass auch er in Kronach das Handwerk der Häfner erlernt hätte. Dem ist jedoch nicht so. Denn Matthäus Auerhammer ist im Handwerksbuch der Kronacher Häfnerzunft nicht verzeichnet. Lediglich sein Stiefbruder Andreas Auerhammer legte 1705 die Meisterprüfung als Töpfer in Kronach ab. Matthäus Auerhammer wanderte zu einem unbekannten Zeitpunkt aus.

Unbekannt ist auch der Zeitpunkt, an dem Matthäus Auerhammer in der Mährischen Stadt Brünn sesshaft wurde und den Beruf des Häfners ausübte. Nähere Angaben sind leider nicht greifbar, denn das Verzeichnis der "Töpfer-Zunft" in Brünn beginnt erst ab 1741. Es sollte aber vor dem Jahr 1698 gewesen sein, denn in diesem Jahr heiratet er am 24. Juni 1698 die Marie Elisabeth Burghart in der St. Jacobs-Kirche in Brünn.

Vermutlich 1717 gestorben

Der erste Brief der Stadt Brünn aus dem Jahr 1717, in dem die testamentarische Stiftung einer Monstranz durch Matthäus Auerhammer mitgeteilt wurde, lässt darauf schließen, dass der Stifter vermutlich im Jahr 1717 verstarb. Offensichtlich war er in Brünn zu Wohlstand gekommen, denn er bedachte in seinem Testament die Kapelle zum "Heiligen Kreuz" (Kreuzbergkapelle) in Kronach mit einem Legat von 300 Gulden. Ein stolzer Batzen Geld in der damaligen Zeit, wenn man bedenkt, dass für diesen Betrag bereits ein Haus in Kronach zu erwerben war.

Am 23. November 1717 hält der Kronacher Stadtschreiber fest, dass wiederum ein Schreiben aus Brünn eingegangen sei, in dem Bürgermeister und Rat von Brünn mitteilen, dass die von Matthes Auerhammer gestiftete Monstranz nun fertig sei und zur Abholung bereit stehe.

Lösung für Transport

Die Kronacher Stadtväter standen nun vor der Entscheidung, entweder einen Boten von Kronach nach Brünn zu schicken, um die Monstranz in Empfang zu nehmen, oder eine andere Lösung für den Transport zu finden. Zu diesem Problem findet sich wieder ein Eintrag im Kronacher Ratsprotokoll vom 8. Februar 1718.

Zu dieser Zeit muss ein reger Verkehr zwischen den Bamberger und den Brünner Dominikanern bestanden haben, denn auf Ansprache der Bamberger Dominikaner erklärten sich diese bereit, die Monstranz mitzubringen. Allerdings müsste die Stadt eine Vollmacht für die Abholung ausstellen.

Eintrag in Kapellen-Stiftung

Wie nun die eigentliche Überbringung ablief, kann nur zum Teil beantwortet werden, denn nur der letzte Transportabschnitt ist durch einen Eintrag in der Kronacher Kreuz-Kapellen-Stiftung gesichert. Unter "Ausgaab Geldt inß Gemein" ist unter dem 24. Juni 1718 vermerkt: "4 fl (Gulden) Denen beeden Bürgern Christoph Hilden Und Johann Pfautsch für ihre Bemühung und Zehrung, so die Von Mattheo Auerhamer gewesenen hiesigen Bürger Sohn und gewesener Bürgern Zu Brünn in Mehren, an hiehero ad. S. Crucem gestiftete Monstrantz von Amberg anhero gebracht, durch E: E: Rath bewilligter maßen, zahlt den 24. Jun(i) 1718."

Ob es sich bei der Stadt Amberg um einen Schreibfehler handelt und es richtig Bamberg heißen müsste, bleibt ungeklärt. Zudem lässt sich kein Eintrag finden, der bestätigen würde, dass die Dominikaner die Monstranz von Brünn nach "Amberg/Bamberg" transportiert hätten.

Brünn muss zur damaligen Zeit für den Häfnerberuf sehr attraktiv gewesen sein, denn auch sein Bruder Georg Auerhammer war nachgezogen und betrieb hier das Töpferhandwerk. Das Testament vom Bruder Georg und seiner Ehefrau Anna Maria befindet sich im Brünner Archiv. Das Testament von Matthäus Auerhammer ging leider einen anderen Weg. Denn am 19. April 1717 ließ sich der Auerhammerische Vormund Heinrich Casimir Schwartz, Bürger und Siber zu Brünn, "im nahmen deren Zweyen auerhammerischen hinterbliebenen Kindern aus der allhießigen Stadt Cantzleiy das Mathes auerhammerische original Testament" aushändigen, was seit dieser Zeit als verschollen gilt.

Noch heute zu bewundern

300 Jahre sind in der Zwischenzeit vergangen, in denen sich die "Brünner Monstranz" in der Kreuzbergkapelle befindet. Man kann das kleine Kunstwerk noch heute während Sebastians-Andachten bewundern. Die 41 Zentimeter hohe Reliquienmonstranz besitzt einen kunstvoll getriebenen Sockelfuß, reich besetzt mit Muschellünetten, Akanthus und Engelsköpfen. Überreich verziert präsentiert sich auch die eigentliche Monstranz, die in Kreuzform gearbeitet und mit Kleeblattenden besetzt ist. Von einem Strahlenkranz umgeben beherbergt das Zentrum eine Reliquie des Heiligen Sebastian mit der Inschrift: "S. Sebastian M. - S. Venantii M.". Die Reliquie ist umkränzt von vier blauen, zwei roten und von zwei grünen Steinen. Über allem steht, den Abschluss bildend, die Darstellung des heiligen Sebastian in seinem Martyrium, wie er an einen Baum gebunden von Pfeilen durchdrungen wird.