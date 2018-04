Einladungen zum Sehen und Hören

? Die Kolpingfamilie lädt am morgigen Dienstag zu einem Vortrag von Josef Grasser über Mexiko ein. Beginn ist um 20 Uhr im kath. Jugendheim, St.-Anna-Straße 6. Darauf weist das Pfarrbüro von St. Kilian hin, das übrigens in dieser Woche nur am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. Ein Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 12. April, ab 15 Uhr, im Jugendheim statt.

? Die Listen der Sammler der Gößweinstein-Wallfahrt liegen zur Abholung ab Donnerstag, 12. April, im Pfarrbüro bereit. Die Sammlung findet vom 9. April bis 21. Mai statt. Es besteht auch die Möglichkeit, im Pfarrbüro oder in der Sakristei eine Spende vorbeizubringen. Wer eine Quittung möchte, bitte den Umschlag mit Name und Adresse versehen.

?Zu einem Vortrag über das Geheimnis des Hörens lädt die Kur- und Urlauberseelsorge am Samstag, 14. April, ab 19 Uhr in die Schön-Klinik ein. Der Gottesdienst am Sonntag, 15., 10.30 Uhr in St. Kilian wird von der Band "Friedensnetz" aus Döringstadt mitgestaltet. pf