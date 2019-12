Einladung zur Weihnachtsfeier

Der ESV Lichtenfels lädt alle Gönner, Freunde und Mitglieder mit ihren Partnern zur Weihnachtsfeier am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in das ESV-Sportheim ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen schließt sich ein gemütliches Beisammensein mit der beliebten Christbaumversteigerung an. red