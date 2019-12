Einladung zur Waldweihnacht

Das ökumenische Team der Pfarrgemeinden Wachenroth, Weingartsgreuth, Mühlhausen und Lach/Elsendorf lädt ein zur Waldweihnacht am Mittwoch, 18. Dezember, mit dem Thema "Weihnachten in aller Welt". Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Marienkirche in Lach. Der Weg führt in alle vier Himmelsrichtungen und zurück zur Kirche. Das Friedenslicht von Bethlehem steht bereit, um mit nach Hause genommen zu werden. Die Teilnehmer sollten sich warm anziehen und eine Taschenlampe mitbringen, heißen Tee und Glühwein (bitte Tasse mitbringen) sowie Spezialitäten aus verschiedenen Ländern gibt's danach zum Aufwärmen. Der Weg ist auch für Kinderwagen und Rollstuhl geeignet. red