Die Herbstfahrt des Ortsverbands Gößweinstein des Sozialverbandes VdK führt in das fränkische Weinland. Am Abend soll in Neuses am Berg eingekehrt werden. Die Fahrt findet am Mittwoch, 9. Oktober, statt. Abfahrt ist um 9 Uhr am Marktplatz in Gößweinstein. Weitere Zustiegsmöglichkeiten werden nach Vereinbarung festgelegt. Anmeldung bei Joachim Freund, Telefon 09242/258. Alle Mitglieder des VdK Gößweinstein und interessierte Mitbürger sind eingeladen. red