Einladung zur Musikvesper

Die Musikvesper, musikalisches Abendgebet, für den Monat Februar findet - erstmals nach der Winterpause - am Sonntag, 2. Februar, statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Wilhelmsthal. Thema ist die Jahreslosung: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" (Mk 9,24). Die musikalische Ausgestaltung übernimmt Thomas Greser an der Metzler-Orgel mit musikalischen Glaubensbekenntnissen, insbesondere aus der Feder von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Zu Gehör gebracht werden unter anderem als Meditation Bachs Largo (Siciliano) aus dem Concerto nach Antonio Vivaldi (BMV 596) sowie als Einstimmung zum Magnificat das Präludium aus Partita V von Johann Kuhnau (1660-1722). Gemeinsam werden schöne Kirchenlieder angestimmt. hs