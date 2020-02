Einladung zur "Kleidertauschparty"

Zur ihrer ersten "Kleidertauschparty" möchte die SPD Kirchehrenbach alle modeinteressierten Frauen für heute einladen. Damit bezweckt der Ortsverband die Verringerung des Kleiderabfalls und will so einen Beitrag zum Umweltschutz sowie einen Beitrag zur Wertschätzung der Textilarbeiterinnen in den Billiglohnländern leisten. Von 18 bis 21 Uhr dürfen gut erhaltene Frauenkleidung, Taschen und Accessoires (Schals, Hüte, Gürtel und mehr) getauscht werden. Veranstaltungsort ist das Untergeschoss des Pfarrheims (KAB-Raum). Von 18 bis 19 Uhr erfolgt die Annahme und Präsentation der Kleidungsstücke. Jede Frau kann zehn Stücke anbieten und zehn Teile wieder mitnehmen. Gegen eine Spende kann auch ohne Tausch ein Artikel mitgenommen werden. Gisela Kräck und die Frauen des Arbeitskreises Soziales der SPD-Bürgergemeinschaft freuen sich auf rege Teilnahme. red