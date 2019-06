Einladung zur Kirchweih in Wildensorg

Der Bürgerverein Wildensorg e. V. lädt ein zur Kirchweih, die vom Samstag, 15., bis Montag, 17. Juni, am Gasthaus Heerlein in Wildensorg stattfindet. Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Aufstellen des Kirchweihbaumes am Samstag um 16.45 Uhr. Für die kleinen Besucher gibt der Bamberger Kaspar dann um 18 Uhr eine Vorstellung. Weitere Höhepunkte sind das Fußballspiel, in dem Wildensorger am Sonntag um 14 Uhr am Eichelsee gegeneinander antreten, und der Hahnenschlag am Montag um 18 Uhr. Musikalische Vielfalt ist an allen Abenden im Garten des Gasthauses Heerlein geboten. red