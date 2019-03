Einladung zur Jubelkommunion

Eine Einladung zur feierlichen Jubelkommunion ergeht an alle Personen, die vor 25, 40, 50, 60 oder 70 Jahren in Wickendorf zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gegangen sind. Zusammen mit Pfarrer Pötzl feiern die Jubilare den Festgottesdienst am Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr in der Rosenkranzkönigin-Kirche. Zuvor ist um 9.45 Uhr gemeinsames Treffen am Feuerwehrhaus und feierlicher Einzug in die Kirche. Jubilare, die am Festtag mitfeiern wollen, sind gebeten, sich bei Mesner Manfred Jakob unter Telefon 09268/6106 anzumelden. red