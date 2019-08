Einladung zur Friedenswallfahrt

Der Bayerische Soldatenbund, Kreisverband Forchheim, feiert am morgigen Sonntag, 4. August, in Pinzberg an der Marienkapelle am Loh ranger die 30. Friedenswallfahrt. Ab 8 Uhr ist Aufstellung der Kameradschaften mit Fahnenabordnungen am Gasthaus Eger, um 8.15 Uhr ist Abmarsch zum Ehrenmal mit Totengedenken und Kranzniederlegung und um 8.30 Uhr beginnt die Wallfahrt zur Marienkapelle mit anschließendem Festgottesdienst. Danach ist Zeit zum gemütlichen Beisammensein mit den Pinzberger Musikanten. Für Speisen und Getränke wird durch die SK Gosberg gesorgt. red