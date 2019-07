Einladung zum Trommeltraining

"Drums Alive" bedeutet so viel wie Fitness und Gesundheit, Freude und Spaß bei dynamischen Bewegungen mit pulsierenden Trommelrhythmen. Die Sportgruppe des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" lädt am Samstag, 13. Juli, ab 14 Uhr zu einem kleinen Trommel-Fitnesstraining auf der Seebühne am Landesgartenschaupark ein. Unter dem Motto "Fitness - Trommel - Feeling" werden mit besonderen Trommelklängen Endorphine frei, die schmerzlindernd beziehungsweise schmerzunterdrückend wirken. Die Teilnehmer werden spüren welch tolles Erlebnis Trommeln sein kann, welches viel Spaß macht. Unter bewährter und kompetenter Leitung von Brigit Schmitt (Drums Alive Instructor) wird ein Trommelprogramm einstudiert, das sowohl im Stehen wie auch im Sitzen durchgeführt werden kann. Das ganzheitliche Workout verbindet einfache, aber dynamische Bewegungen mit dem pulsierenden Trommelrhythmus. Diese Trommeltherapie hat auch positiven Einfluss auf das Immunsystem. Das Mitmachen ist für alle Altersgruppen und egal ob mit Behinderung oder ohne, geeignet. Das Trommeltraining dauert etwa 60 Minuten. Turnschuhe, ein Getränk und ein kleines Handtuch bitte mitbringen. Mitmachen kann Jeder, der Eintritt ist frei. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. eh