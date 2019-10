Einladung zum Siedlerabend

Im Saal des Gasthauses Egelseer in Wiesenthau wird am Sonntag, 27. Oktober, der Siedlerabend der Siedler und Gartenfreunde Wiesenthau veranstaltet. Unter dem Motto "Des is halt a Musik!" spielen die Wiesenttaler-Musikanten neben typisch fränkischen Stücken auch bekannte Oberkrainer-Melodien, Schlager, Evergreens und so manchen Dixie. Handgemachte Musik, mit viel Gefühl und Freude am gemeinsamen Musizieren, das ist es, was die "Wiesenttaler" so unverwechselbar macht. Die Veranstaltung der Siedler und Gartenfreunde Wiesenthau im Gasthaus Egelseer beginnt um 17 Uhr. red