Einladung zum Pfarrfest in Kemmern

Am morgigen Sonntag, 24. Juni, lädt der Pfarrgemeinderat Kemmern ab 14 Uhr im und am Pfarrheim St. Franziskus in der Klosterstraße zum diesjährigen Pfarrfest ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Die Kinder aus dem "Haus für Kinder St. Maria" in Kemmern werden ein kleine Aufführung darbieten. Außerdem können sich die Kinder in der Hüpfburg austoben. Dazu gibt es für ältere Kinder ein Quiz mit tollen Preisen, das Fragen "rund um das Kirchenjahr" enthält. Der Erlös des Pfarrfestes in Kemmern kommt der Mitteilung zufolge verschiedenen gemeinnützigen Projekten der Kirchengemeinde zugute.