Einladung zum Pfarrfest in Gaustadt

Die katholische Pfarrgemeinde St. Josef Gaustadt lädt am Samstag, 29. Juni, zum Pfarrfest ein. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Kirchplatz mit einer Eucharistiefeier und der Segnung der neuen Ministranten. Anschließend gibt es einen Auftritt der Kinder der Kita St. Sebastian, ein buntes Kinderprogramm sowie eine Tombola. Gegen 17.30 Uhr wird es eine Aufführung der "Oberhaader Wallfahrt" des bekanntesten Werks des Bamberger Mundartdichters Hans Morper geben. Der Laurenzichor und eine Blasmusikgruppe werden das Stück unter der Federführung von Peter Günther zur Aufführung bringen. Ab 18 Uhr wird zum Programmabend in das Jugendhaus eingeladen; ab 19.30 Uhr gibt es Livemusik mit dem "Obergruppen Allstar-Duo". Mit einer Kaffeestube, einem Grillstand, Brotzeiten sowie Erfrischungen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Der Erlös wird für Belange in der Pfarrei verwendet. red