Einladung zum kontemplativen Gebet

Kontemplation ist ein geistlicher Übungsweg der christlichen Tradition, die vergleichbar mit Meditations- und spirituellen Übungswegen anderer Kulturen vergleichbar ist. Durch dieses "Gebet der inneren Sammlung" öffnet sich der Mensch, um Gott in sich wirken zu lassen. Zur Einführung in das kontemplative Gebet sind alle Menschen eingeladen, die diesen Weg kennenlernen wollen oder ihr Leben neu auf Gott ausrichten möchten. Die Leitung übernimmt Berthold Raum, Diplom-Sozialpädagoge und Anleiter für Christliche Meditation in Ausbildung. Die Veranstaltung (insgesamt sechs Termine) beginnt am Dienstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Veit-vom-Berg-Haus in Großenseebach. Info und Anmeldung bis Freitag, 20. September, per E-Mail an berthold.raum@t-online.de oder telefonisch unter 0171/3882794. red