Der Fischereiverein Forchheim veranstaltet am Sonntag, 14. Juli, von 5 bis 11 Uhr sein Königsfischen. Es wird auch der Stadtfischerkönig der Stadt Forchheim gesucht. Jeder Angler mit gültigem Fischereischein und Startkarte kann teilnehmen. Startkarten und weitere Informationen gibt es bei Waffen-Höhnlein in Forchheim und bei der "Anglerquelle" in Neuses. red