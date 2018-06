Einladung zum Frühstück

red



Das BRK-Mehrgenerationenhaus und das Elternnetzwerk Lichtenfels laden alle Eltern, Großeltern und Kinder wieder zum monatlichen Eltern-Kind-Frühstück ein.Während die Kleinen spielen, können die Eltern es sich bei einem leckeren Frühstücksbuffet gut gehen lassen. Bei schönem Wetter steht auch der Außenbereich mit Spielplatz zur Verfügung. Termin ist letztmals vor der Sommerpause der kommende Mittwoch, 27. Juni, ab 9.30 Uhr.Anmeldung ist bis zum Vortag unter Tel. 09571/959031 oder per E-Mail an mgh@kvlichtenfels.brk.de möglich. Gerne werden Anmeldungen natürlich auch direkt im MGH, Schneyer Straße 19 in Michelau , entgegengenommen.