Einladung zum ersten "Unterwegs zu mir"

Ein neues Projekt startet im Seelsorgebereich St. Augustinus: "Unterwegs zu mir", ein gemeinsamer meditativer Spaziergang mit spirituellen Impulsen. Auftakt ist am Freitag, 5. Juli, um 18.30 Uhr am Hetzleser Berg (oberer Parkplatz). Etwa eine Stunde lang sind die Teilnehmer auf dem Hetzleser Berg unterwegs. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum geselligen Beisammensein bei einer Brotzeit in der Waldschänke. Weitere Auskünfte erteilt das katholische Pfarramt St. Michael Neunkirchen am Brand, Telefon 09134/70700. red