Bibelkräuter - Wie ein roter Faden ziehen sich Pflanzen durch die Heilige Schrift. Kräuterpädagogin Lydia Fuchs nimmt Interessierte am Mittwoch, 18. September, mit in die spannende Welt der Bibelpflanzen. Beginn ist um 14.30 Uhr im Hofcafé "Mohnbiene" (An der Lache 6) in Gemünda. Der Eintritt ist frei. Es lädt ein die Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach. red