Einladung zum 33. Landkreissingen

Das vom Sängerkreis Erlangen-Forchheim und dem Landkreis Forchheim veranstaltete Landkreissingen ist zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens geworden. Anlässlich des 33. Jubiläums laden sie zu einem stimmungsvollen Konzert am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr in die Klosterkirche St. Bonifatius Weißenohe ein. Unter dem Motto "In dir ist Freude" erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm überwiegend geistlicher Chormusik verschiedener Epochen. Fünf ganz unterschiedliche Chöre werden zu hören sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Unterstützung des Chorzentrums Kloster Weißenohe wird gebeten. red