Einladung nach Regensburg

Die Freunde der Plassenburg begeben sich am Samstag, 7. September, per Bahn auf einen Ausflug nach Regensburg und laden alle Interessierten ein, sie zu begleiten. Das Altstadtensemble "Regensburg und Stadtamhof" zählt seit 2006 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die zweitausendjährige Stadt an der Donau besticht durch ihre zahlreichen Werke romanischer und gotischer Baukunst in der vom zweiten Weltkrieg weitgehend verschonten historischen Altstadt. Fast italienisch mutet das Flair in den Gassen Regensburgs an. Seit Juni 2019 beherbergt die Altstadt das Museum zur bayerischen Geschichte. Auch Franken, das Kulmbacher Land und dessen Braukultur sind in diesem Museum thematisiert.

Die Freunde der Plassenburg besichtigen das unweit des Regensburger Bahnhofs gelegene Museum der Bayerischen Geschichte. Nach einer Mittagspause mit Gelegenheit zur Einkehr schließen sich eine besondere Stadtführung durch das Unesco-Welterbe sowie ein kurzer Besuch des Doms St. Peter und der weltberühmten historischen "Wurstkuchl" an der "Steinernen Brücke" an.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Kulmbacher Bahnhof. Die Rückkehr wird kurz nach 21 Uhr sein.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 begrenzt. Im Teilnahmebetrag sind der Eintritt, Führungen und die Zugfahrt enthalten. Er ist vor Ort in bar zu entrichten. Anmeldungen werden telefonisch unter Telefon 09221/878470 oder per E-Mail unter info@freunde-der-plassenburg.delink entgegengenommen. red