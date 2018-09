Einladung in den Herzclub

Ein neues Angebot für Senioren startet im September. Unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt gründet die Kulmbacherin Rita Reuschlein den Awo-Herzclub. Geplant sind regelmäßige gesellige Treffen, die einmal im Monat stattfinden sollen. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 13. September, um 16 Uhr in der Gaststätte "Konoba" in Weiher (ehemals "Kesselst uben") statt. "Wir möchten mit diesem Angebot alle älteren Leute ansprechen, die sich gerne mit anderen austauschen und vielleicht auch mal etwas zusammen unternehmen wollen", sagt Rita Reuschlein. Beim ersten Treffen werden die weiteren Termine gemeinsam festgelegt. "Außerdem gibt es für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung - und das nicht nur beim ersten Treffen", verspricht die Kulmbacherin, die sich auf viele Interessierte freut. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09221/74892 ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. db