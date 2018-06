Einladung im Namen einer Toten

Entspannte Atmosphäre





Treffen ehemaliger Schüler





Sorgfältig aufgebautes Stück





Blick ohne Ausgrenzung



Mit den einfachsten Mitteln des Theaters, "eine Geschichte spannend zu erzählen und das Publikum zum Lachen zu bringen", erfordert Mut und Aufrichtigkeit gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Dieses Anliegen des Theaterpädagogen und Autors des Stückes "Stürzende Engel", Heribert Braun, nahmen sich ein Dutzend Schüler der Mittelstufe des Phillip-von-Schönborn-Gymnasiums zu Herzen und präsentierten unter der Regie von Oberstudienrätin Susanne Morper ihr schauspielerisches Können.Eine entspannte, fröhliche Atmosphäre in einer gut besuchten Aula ließ erahnen, wie sehr sowohl die Mitschüler, als auch das Kollegium hinter dem Theaterprojekt ihrer Schule stehen. Und eben in dieser gelassenen und zwanglosen Stimmung vermutete Susanne Morper in ihrer Dankesrede auch den Grund für die "wahnsinnige Steigerung" ihrer Schauspieltruppe. Einige Mitglieder betreut sie schon seit der 5. Klasse. Sie bezeichnete sie "einfach als Profis". Außerdem lobte sie die Atmosphäre bei den Proben: "Die Leistung ist nur möglich, weil man endlich mal nicht Noten geben muss."Die Zuschauer sahen der spielfreudigen, lebendigen Inszenierung an, dass sich hier eine Gruppe aus engagierten und routinierten Schülern vorrangig auf die Technik des Sprechrollen-Erlernens einließ, um aus diesem Vorverständnis der Repräsentation Variationen des Spiels abzuleiten und sich selbst im Stück zu entdecken. Der Inhalt: Elf ehemalige Schüler eines Deutschkurses treffen sich nach Jahren auf einer Party für die verstorbene Alina. Hinter der Einladung steckt Bess, Alinas beste Freundin. Alina selbst ist bei einem Autounfall, an dem Bess nicht ganz unschuldig ist, umgekommen und folgt Bess seitdem als Geist auf Schritt und Tritt. Bess hat mit dem Kurs eine alte Rechnung offen. Als Kursbeste hatte sie sehr unter Mobbing zu leiden. Vor allem aber hasst sie Francesco, ihren ersten Liebhaber.Schön zu sehen ist, wie der erste Teil des Abends fließend in eine Pause übergeht, wie sich die Bühne zum Publikum hin öffnet, und eine Tanzeinlage die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit aufbricht. Gelungen ist der Vorspann zur Party, auf der sich Bess an allen rächen wird, besonders an Francesco, der sie, kurz nachdem sie zusammengekommen sind, mit Alina betrogen hat. Obgleich "Hausbrände" und "abstürzende Flugzeuge" Spuren des Grauens hinterlassen, wie ein ironischer, wunderschön vorgetragener Epilog nahelegt, werden neue Wege sichtbar, neue Erkenntnisse und die Chance, das Spiel aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.Die Leichtigkeit im Spiel, inspiriert durch den bewussten Einsatz technischer und theatraler Mittel, ein dramaturgisch und choreographisch schön umgesetztes und in den Dialogen sorgfältig aufgebautes Stück verdecken nicht den Anspruch auf eine Auseinandersetzung mit ernsten Themen, wie Ausgrenzung in gruppendynamischen Prozessen. Im Gegenteil. Wer die Erlebnisqualität, vor Publikum zu spielen, spürte, und den professionalisierten Zugang der Jugendlichen erkannte, erahnte auch, dass es an diesem Abend um mehr als gefällige Theaterarbeit ging.Wer abstürzt, steht auch wieder auf, anders, gewandelt, sicherlich. Wer mobbt, tut dies aus einem inneren Mangel, aber: Aus alten Konflikten entstehen Neue. Sind es nicht die Mehrheiten, die ausgrenzen, und immer Einzelne, die innerhalb und außerhalb gesellschaftlicher Norm dem inneren Mangel der Gruppe erliegen? Umso wichtiger sind Gruppenerlebnis wie das Theaterstück der Mittelstufe, bei dem ohne Ausgrenzung Denkmuster zu Mobbing, Gewalt oder Krankheit hinterfragt werden.