Einklinken noch möglich

Bei zwei Workshops der Sommerkunstwochen kann man sich noch einklinken. Am "Papierschöpfen" mit Wolfgang Lukas können Interessierte am Freitag, 21., und/oder am Samstag, 22. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr teilnehmen. Auch für den Malkurs "Abstrakt - Schicht für Schicht" mit der Bayreuther Künstlerin Margit Rehner sind noch Plätze frei. Beim "Papierschöpfen" lernt man, wie früher aus Wasser und Fichtenholzzellstoff Papier hergestellt wurde. Man kann bei dieser Gelegenheit einen hübschen kleinen Vorrat an besonderen Papieren in den Größen A5, A4 und A3 herstellen. Bei "Abstrakt - Schicht für Schicht" wird die Malerei kombiniert mit allen möglichen anderen Gestaltungsmitteln, Bilder dienen als weitere "Zutat". Anmeldung erfolgt über die Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach, Oberhacken 1.

Weitere Infos unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de oder bei Jutta Lange, Telefon 09221/74949. red