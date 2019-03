Einkehrtag in der Abtei

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden ein zu einem Einkehrtag "Ausgeschüttet auf die Erde ist mein Herz" (Klgl. 2,11). In Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung möchte Johanna Konrad-Brey mit den Teilnehmern einen Tag mit dem Buch der Klagelieder des Alten Testamentes gestalten. Dieser Tag wird angeboten am Samstag, 1. April, von 9 bis etwa 16.30 Uhr. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09547/92230 oder E-Mail abtei@abtei-maria-frieden.de wird gebeten. Anmeldeschluss ist der 25. März. red