Einkehrtag im ehem. Franziskanerkloster

Am Samstag, 23. März, findet der Einkehrtag des FSO zur Fastenzeit im früheren Franziskanerkloster am Jakobsplatz statt. Der Tag beginnt nach dem Rosenkranzgebet um 9.30 Uhr mit der Messe in der Kapelle. Pater Andreas Thorwarth spricht über "Enzyklika von Papst Franziskus: Freut Euch und jubelt an". Anmeldung: Tel. 0951/299717. red