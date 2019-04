Einkehrtag im Dekanat Teuschnitz

Der Dekanatsrat Teuschnitz bietet am Samstag, 13. April, einen Einkehrtag für alle Gläubigen an. Unter dem Thema "Nie war er so wichtig - Glaube" wird Pfarrer i.R. Ewald Thoma über die Suche nach einem lebendigen Glauben in einer säkularen Welt referieren. Der Einkehrtag beginnt um 9.30 Uhr im Pfarrsaal Wickendorf und endet mit dem Palmsonntagsgottesdienst um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung im Pfarrbüro Teuschnitz,Telefon 09268/328, ist bis zum Donnerstag, 4. April, wünschenswert. red