Einkehrtag der Senioren

Die Senioren vom Seelsorgebereich "Unteres Hasslachtal" treffen sich am kommenden Dienstag, 19. März, zu einem Einkehrtag mit Diakon Wolfgang Fehn in Stockheim. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang. Die Teilnehmenden beten den Kreuzweg "Kreuz-Wege: Zugrunde gehen - Zum Grunde gehen!". Danach wird im Pfarrheim Kaffee und Kuchen von den Helferinnen um Maria Berberich serviert. Im Anschluss wird Diakon Fehn das Thema: "Sterben und Tod - Leben bis zuletzt!" ausbreiten und angereichert mit Erfahrungen aus dem Klinikalltag und der Palliativstation. Falls Fahrgelegenheiten nötig sind, wird gebeten, sich an Maria Berberich unter der Telefonnummer 09265/1269, zu wenden. red