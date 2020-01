Heroldsbach 15.01.2020

Einkehrnachmittag in der Gebetsstätte

Einladung ergeht an alle zum Einkehrnachmittag am Dienstag, 21. Januar, in der Gebetsstätte Heroldsbach. Zu Gast ist Pater Dominique Gastineau aus Rom. Beginn ist um 15 Uhr mit Gebet und Vorträgen. Ei...