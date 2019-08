Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten "Heilsame Tage" von Montag, 23., bis Freitag, 27. September, im Diözesanhaus an. Beginn ist am Montag um 14.30 Uhr, Ende am Freitag um 13 Uhr. Eine Atmosphäre der Stille und des Schweigens gibt Raum für das persönliche Betrachten und Nachdenken. Anmeldung ist bis Freitag, 13. September, bei den Bildungshäusern, Telefon 09571/926-0, per Mail info@14hl.de oder im Internet unter www.14hl.de. red