200 Euro Sachschaden hat ein bislang Unbekannter an einem schwarzen Seat Alhambra in Forchheim angerichtet. Das Fahrzeug war am Montagmittag in der Zeit von 12 bis 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bamberger Straße geparkt. Das Auto wurde seitlich verkratzt. Möglicherweise wurde es mit einem Einkaufswagen beschädigt.