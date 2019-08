Aus einem in der Maibacher Straße am Friedhof abgestellten blauen VW Passat ist am Dienstag zwischen 9.30 und 10 Uhr eine Einkaufstasche entwendet worden. Der Dieb nutzte den Friedhofsbesuch der Geschädigten, um in das Fahrzeug zu gelangen. In der Tasche befand sich neben der Geldbörse auch eine EC-Karte. Zusammen mit dem fehlenden Bargeld beläuft sich der Schaden durch den Diebstahl auf ungefähr 150 Euro. pol