Einkaufsnacht im November

Anstelle der Erlanger Sternennacht im Mai findet dieses Jahr in der Hugenottenstadt eine lange Einkaufsnacht zur Vorweihnachtszeit statt, am 27. November. Diese Entscheidung traf das City-Management Erlangen gemeinsam mit seinen Mitgliedern, nachdem einige der Einzelhändler in der letztjährigen Mitgliederversammlung eine Diskussion zur Wahl des Datums angeregt hatten, wie es in einer Pressemitteilung des City-Managements heißt.

Die Erlanger Sternennacht fiel bisher immer auf den Brückentag nach Christi Himmelfahrt und lud die Besucher zur Entdeckung der Einkaufsstadt Erlangen ein. Einige der Mitglieder erwogen, in Absprache mit dem City-Management, ein ähnliches Event für den 27. November anzubieten. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Regierung Mittelfranken ist jedoch nur eine lange Einkaufsnacht innerhalb eines Kalenderjahrs möglich. Mit der Entscheidung für den 27. November sollen nun die Vorzüge der vorweihnachtlichen Infrastruktur wie den drei Weihnachtsmärkten, der Weihnachtsbeleuchtung und der Eislauffläche "Erlangen on Ice" genutzt werden, um Besucher zum langen Einkaufsbummel in die Hugenottenstadt einzuladen.

"Nachdem unsere Mitglieder mit der Idee auf uns zukamen, haben wir die Vor- und Nachteile verschiedener Formate besprochen. Wir sehen die jetzige Wahl auch als Testlauf und erwarten das Feedback unserer Mitglieder, um uns für 2021 für eine der Varianten zu entscheiden", meint Christian Frank, Vorsitzender des City-Managements Erlangen. red