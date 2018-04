Einkaufsmarkt ist Thema im Stadtrat

Die Mitglieder des Schlüsselfelder Stadtrates kommen am Donnerstag, 19. April, zu einer Sitzung um 19 Uhr im Bürgersaal zusammen und beschäftigen sich unter anderem mit dem Antrag der Mibeg GmbH zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Einkaufsmarkt in Schlüsselfeld, mit dem Erlass der Haushaltssatzung und mit der Festsetzung des Finanzplans. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Auflösung der Entwässerungsgenossenschaft Thüngfeld-Elsendorf sowie des des Wasser- und Bodenverbandes Heuchelheim und ein Zuschussantrag für die Sanierung des Baudenkmals in der Hauptstraße 10 in Aschbach. red