Ein 52-Jähriger steckte am Donnerstag in einem Lebensmittelmarkt in der Luitpoldstraße einen Whiskey im Wert von etwa acht Euro in seine Jackentasche. Ein Mitarbeiter hielt ihn auf, bis die Polizei kam. Am Nachmittag konnte in der Pödeldorfer Straße ein Mitarbeiter beobachten, wie ein 53-Jähriger einen ganzen Einkaufswagen mit Waren im Wert von etwa 150 Euro aus dem Markt schob. Auf dem Parkplatz packte er die Sachen ein und ging Richtung Bahnhof.