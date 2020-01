Einkaufen mit Smartphone

Wer bereits einen Smartphone-Grundkurs besucht hat, kennt sich mit den Grundlagen des eigenen Geräts aus. Doch wie funktioniert das Einkaufen mit dem Gerät? Diese Möglichkeit ist nicht nur etwas für junge Leute, sondern für jeden geeignet. In einem Seminar wird den Teilnehmern gezeigt, wie das alles funktioniert und welche Gefahren und Risiken sich dahinter verbergen. Das Seminar findet am 27. und 29. Januar von 9 bis 12.15 Uhr in der Kolping-Akademie, Wilhelmsplatz 3 statt. Anmeldung unter Telefon 0951/519470. red