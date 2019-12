Einkaufen am Samstag bis 23 Uhr

Am Samstag, 7. Dezember, kann in Bamberg wieder vom Bahnhof bis in das Sandgebiet bis 23 Uhr eingekauft werden. Der Bamberger Stadtmarketingverein und die Bamberger Händler laden dabei zum Einkaufen und Genießen in die Innenstadt und auf den traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Anlässlich der Bamberger Einkaufsnacht erweitern die Stadtwerke Bamberg ihr Busshuttle-Angebot zur P+R-Anlage Heinrichsdamm und Kronacher Straße. Der Bus bringt die Fahrgäste direkt zur Fußgängerzone. Der Park- und Ride-Platz Heinrichsdamm wird mit der Linie 930 im 15-Minuten-Takt durchgängig bis letztmalig 23.05 Uhr ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) bedient. Der Park- und Ride-Platz Kronacher Straße wird an der Bamberger Einkaufsnacht planmäßig bedient. Zusätzlich fährt die Linie 931 um 19.40 Uhr und 20.10 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus den P+R-Platz Kronacher Straße an. Ab 20 Uhr werden beide P+R Plätze auch durch die Nachtlinien 935 und 936 im 40-Minuten-Takt bis 1.30 Uhr bedient. red