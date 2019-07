Einkauf beim Bäcker wurde teuer

Eine Mercedes-Fahrerin rangierte rückwärts aus einem Parkplatz einer Bäckerei in der Scheffelstraße. Dabei verschätzte sie den Abstand zu einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Audi. Es kam zum Zusammenstoß und am Audi entstand eine Delle. Zur Begutachtung des Schadens stellte die Unfallverursacherin ihr Fahrzeug ab. Jedoch vergaß sie in der Aufregung, ihren Mercedes gegen ein Wegrollen zu sichern, so dass dieser auch noch gegen einen geparkten VW Touran stieß und beschädigte. Insgesamt entstand bei dem Unfall am Donnerstag ein Schaden von über 1000 Euro. pol