Einige Fahrpläne geändert

Zum Schulanfang am Dienstag, 11. September, sind im Kreis Forchheim einige Fahrpläne der Buslinien geändert worden. Alle Fahrgäste und insbesondere Schüler werden vom Landratsamt Forchheim gebeten, sich über die aktuellen Fahrpläne unterwww.vgn.de/fahrplan zu informieren. Die Fahrt der Linie 235 ab "Untere Altreuth" um 7.17 Uhr nach Ebermannstadt wird auf 7.20 Uhr verlegt und bis auf weiteres durch einen Bus des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Forchheim bedient. Wegen Bauarbeiten in Neuses muss die Haltestelle an der "Blauen Maus" verlegt werden. Die Verlegung dauert voraussichtlich bis zum 24. November.

Zudem wird die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kasberg und Neusles ab Montag, 10. September, gesperrt. Die Buslinie 226 muss umgeleitet werden. Aufgrund der Umleitung wird es zu Verspätungen kommen. Auf allen Fahrten bis 13 Uhr werden alle Haltestellen bedient, danach sowie an Samstagen wird Kasberg nur noch bei Bedarf zum Aussteigen angefahren.

Der Busbahnhof am Schulzentrum Gräfenberg ist wegen Bauarbeiten nicht nutzbar. Die Schüler steigen entlang der Pestalozzistraße ein und aus. red