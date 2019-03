Einige der jungen Musiker schafften es in den Landeswettbewerb im April in Hof

In den Räumen der Musikschule Coburg fand vor kurzem der 56. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" der Städte Coburg, Kronach und Lichtenfels statt. Hervorzuheben wären der jüngste Teilnehmer mit fünf Jahren (Luca Sion Frank, Violoncello), die herausragende Leistung von Marie Koonert (Violine), die noch Schülerin am Coburger Gymnasium Casimirianum und zugleich Jungstudentin an der Musikhochschule Würzburg ist, und die für die Altersgruppe II sehr überzeugende Darbietung von Amelie Angles aus Steinwiesen (Viola), heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule Coburg.

Es gab ausschließlich 1. Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der vom 12. bis 15. April in Hof ausgetragen wird, sowie 2. Preise. Die Verleihung der Urkunden erfolgte im Rahmen des Preisträgerkonzertes am 24. Februar in der Aula des Gymnasiums Casimirianum durch Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer und Landrat Sebastian Straubel.

Einen 1. Preis haben Tobias Weiß aus Coburg (Violine), Luca Sion Frank (Coburg), Clemens Illies aus Coburg (Violine), Anselm Illies aus Coburg (Klavier), Lisa Cogan aus Untersiemau (Violine) und Marie Koonert aus Coburg (Violine) bei der Wertung Solo beziehungsweise Begleitung errungen. Als Ensemble für Klavier, Kammermusik, haben Anselm Illies, Clemens Illies und Nathanael Illies aus Coburg (Violoncello) einen 2. Preis gewonnen. Ein weiteres Ensemble aus Coburg in der Wertung Zupfinstrumente hat sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. Es sind die Gitarrenspieler Arthur Völlmer, Stephanie Günther und Viola Oßler. red