Einheitliche Führung für Wanderwege

Die Wanderströme im Naturpark Steigerwald sollen künftig auf ausgeschilderten Wegen besser geführt werden. Dazu sind einheitliche Informationen notwendig, ein Anliegen, dessen sich der Verein "Naturpark Steigerwald" annehmen will. Wie bereits die Nachbargemeinden, entschloss sich in der Sitzung auch die Marktgemeinde Wachenroth, diesem Verein beizutreten. Für die Marktgemeinde fallen Planungskosten in Höhe von 1300 Euro an. Ob sich der Landkreis Erlangen-Höchstadt an den Kosten beteiligt, sei derzeit noch nicht sicher, teilte Bürgermeister Friedrich Gleitsmann mit. see