Einheit und Kammermusik

Gerold Snater Innerhalb der Kirchenmusikreihe "Klang-Kontakte" bot das Würzburger Steinquartett am Tag der deutschen Einheit Kammermusik des 19. Jahrhunderts in der Königsberger Burkardskirche. Die Musiker Ralf Brösamle, Anja Schlundt, Meike Beyer und Martina Styppa verstanden es, durch ihr engagiertes Musizieren und ausdifferenzierte Klanggestaltung den Abend zu einem Kunstgenuss werden zu lassen.

In dem einfühlsamen, allerdings nur von wenigen Zuhörern besuchten Konzert erklangen neben den in Großbritannien entstandenen Streichquartetten von Haydn und Mendelssohn-Bartholdy außerdem Werke aus englischer Feder, die den Charme der Romantik des 19. Jahrhunderts in Großbritannien darstellen. Das Konzert erfüllte in beeindruckender Art und Weise auf hohem musikalischen Niveau seine Vorgabe: "Great Britain Connection". Die gespielten Kompositionen von Arthur Bliss und Arthur Sullivan spannten einen Bogen zwischen dem Festland und der Insel. Übte doch die Musikszene Großbritanniens einen bedeutenden Einfluss auf die Tonkünstler des restlichen Europas aus.