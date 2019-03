Einhandmesser lagen griffbereit

Am Freitagvormittag wurde bei einem 19-jährigen Ford-Fahrer, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, zwei sogenannte Einhandmesser, griffbereit in der Mittelkonsole, festgestellt. Die Messer wurden sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz, so die Polizei in Bad Kissingen. pol