Maßbach vor 18 Stunden

Eingrünung Baugebiet Centleite

Um die Auftragsvergabe zur Eingrünung des Baugebietes "Centleite II" in Maßbach geht es am Dienstag, 12. November, bei der Marktgemeinderatssitzung in Maßbach. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. sek