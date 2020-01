Eingeworfene Fensterscheibe

Mit einem unbekannten Gegenstand wurde am Samstagabend bei einem Wohnhaus in der Peter-Heil-Straße ein Fenster, zur Straßenseite hin, eingeworfen. Die Scheibe wurde dadurch völlig zerstört, meldet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf 1400 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol