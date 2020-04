Eingeschränkter Parteiverkehr möglich

Die Stadt Forchheim teilt mit, dass sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder vorrangig in den städtischen Büros im Dienst befinden. Die Bürger können ab Dienstag, 7. April, nach Terminvergabe einzeln durch die jeweiligen Sachbearbeiter an den Türen abgeholt und in die Büros geführt werden.

Zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist der Parteiverkehr derzeit nur eingeschränkt möglich. Es ergeht deshalb die dringende Bitte, in wichtigen, unaufschiebbaren Angelegenheiten telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit der Stadtverwaltung aufzunehmen.

Über die üblichen Telefon- und E-Mail-Kontakte und das zentrale Postfach buergeranfrage@forchheim.de können dringliche unaufschiebbare Anliegen weiterhin beantwortet werden. Die zentrale Telefonvermittlung der Stadt Forchheim ist zu erreichen unter 09191/714-0. Anfragen werden an die Fachdienststelle weitergeleitet. Die telefonische Erreichbarkeit richtet sich nach den üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 17.30 Uhr durchgehend und Freitag 8 bis 12 Uhr.

Wird in dringenden Anliegen ein Besuchstermin im Fachbereich vereinbart, muss das Formblatt "Besucherfragebogen eingeschränkter Publikumsverkehr" vor Einlass vollständig und unterschrieben an der Eingangstür vorgelegt werden. Dieser Besucherfragebogen ist auf der städtischen Internetseite unter www.forchheim.de verlinkt.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurde der Parteiverkehr in den vergangenen Wochen in allen Einrichtungen der Stadt stark eingeschränkt und war nur in dringenden Ausnahmefällen möglich. Die Arbeit der Dienststellen war vorübergehend ins "Homegovernment" verlegt worden. red