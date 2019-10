Eingeschränkter Dienst in den Rathäusern

Wegen einer Personalversammlung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung am Donnerstag, 24. Oktober, ab 13 Uhr kann es an diesem Nachmittag zu erheblichen Einschränkungen im Dienstbetrieb kommen. Insbesondere ist die Infothek einschließlich Telefonvermittlung ab Mittag komplett geschlossen. Auch das Sekretariat der VHS Bamberg Stadt ist wegen der Personalversammlung nur von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Da grundsätzlich jeder Mitarbeiter das Recht darauf hat, an der Versammlung teilzunehmen, können auch andere Dienststellen an diesem Nachmittag unbesetzt sein, teilt die Stadt mit. Ausdrücklich nicht betroffen sind das Baureferat in der Unteren Sandstraße, der Entsorgungs- und Baubetrieb, das Garten- und Friedhofsamt, das E.T.A-Hoffmann-Theater, der Schlacht- und Viehhof sowie die städtischen Schulen. red