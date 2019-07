Eingeschränkter Betrieb in der Stadtverwaltung

Die Stadt Forchheim weist darauf hin, dass die Dienststellen der Stadtverwaltung am Mittwoch, 3. Juli, aufgrund einer Personalveranstaltung nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb aufrechterhalten. Das Einwohnermeldeamt und die Tourist-Information haben an diesem Tag geschlossen, das Standesamt ist ohne Einschränkungen geöffnet. Die Bürger werden gebeten, vor einem Besuch bei der Stadtverwaltung erst zu versuchen, telefonisch mit den entsprechenden Sachbearbeitenden in der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten. red