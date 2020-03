Eingeschränkter Betrieb im Landratsamt

Die aktuelle Corona-Situation stellt derzeit alle vor große Herausforderungen. Durch den Ausruf des Katastrophenfalles ist nun auch ein erhöhter Abstimmungsbedarf innerhalb der Landkreisverwaltung erforderlich. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, bittet das Landratsamt in einer Mitteilung seine Kunden, nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich und nur nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung vorzusprechen.

Eine Terminvereinbarung gilt für folgende Bereiche: öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tel. 0951/85-318; Ausländerwesen, Tel. 0951/85-389; Kfz-Zulassung, Tel. 0951/85-330; Führerscheinwesen, Tel. 0951/85-334; Veterinärwesen, Tel. 0951/85-751; Lebensmittelüberwachung, Tel. 0951/85-751; Sozialhilfe, Tel. 0951/85-134; Asyl, Tel. 0951/85-578; Jugendamt - Unterhaltsvorschüsse, Tel. 0951/85-599; Jugendamt - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Tel. 0951/85-543; Jugendamt - Kindswohlgefährdung, Tel. 0172/1490745; Wirtschaftsförderung, Tel. 0951/85-207; Schwangerenberatung, Tel. 0951/85-669.

Kfz-Zulassungsstelle

• Die Terminvereinbarung gilt für alle Bürger bzw. gewerbliche Kunden des Landkreises, wie z. B. Kfz-Händler, Zulassungsdienste, Kfz-Werkstätten usw.

• Für Bürger und Kunden aus dem Stadtgebiet Bamberg können bis auf weiteres keine Vorgänge durchgeführt werden. Hier ist die Stadt Bamberg, Moosstraße 65, 96050 Bamberg, zuständig.

Führerscheinstelle

• Aufschiebbare Angelegenheiten können derzeit nicht angenommen werden. Das sind z. B. Umtausch von Führerscheinen (Papierführerschein in Kartenführerschein oder unbefristete Karte in befristete Karte), Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl (bitte jedoch Mitteilung per Telefon, Fax, E-Mail oder Post an Führerscheinstelle geben), Rückgabe der BF17-Bescheinigung und Abholung des Kartenführerscheines, wenn das 18. Lebensjahr erreicht ist (BF17-Bescheinigung gilt drei Monate über das 18. Lebensjahr hinaus), internationale Führerscheine. Sollten Betroffene bei der Beantragung ihres derzeit laufenden Verfahrens den Hinweis bekommen haben, dass der Führerschein in der Infothek des Landratsamtes Bamberg abzuholen ist, so ist auch dieses Anliegen ab sofort ausschließlich über eine vorherige telefonische Terminvereinbarung (0951/ 85334) abzuwickeln. Die Abholung erfolgt dann in der Führerscheinstelle.

Wertstoffhöfe zu

Das frühzeitige Erkennen von Virusträgern und Kontaktpersonen und deren Absonderung sind die wichtigsten Maßnahmen zur Aufdeckung und Unterbrechung von Infektionsketten und zur Verhinderung bzw. Verlangsamung der Virusausbreitung in der Bevölkerung. Das Landratsamt Bamberg will damit seinen Beitrag dazu leisten, heißt es in der Mitteilung. Daher bleiben ab sofort auch alle Wertstoffhöfe des Landkreises bis auf weiteres geschlossen. Die reguläre Entsorgung wird gemäß dem Abfallkalender gewährleistet.

Zudem wurden die Kapazitäten der Besprechungsräume im Landratsamt auf maximale Personengröße begrenzt. red